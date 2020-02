In der letzten Januar-Woche des Jahres (Kalenderwoche 5 in 2020) wird die geplante Begebung einer weiteren KMU-Anleihe publik, so erwägt die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte publity AG die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Neben einem öffentlichen Angebot, welches es im März/April 2020 sattfinden soll, ist demnach auch ein Umtauschangebot für die in 2020 auslaufende publity-Wandelanleihe vorgesehen. Die Höhe des Zinskupons steht derweil noch nicht fest. Des Weiteren hat die publity AG in dieser Woche von ihrem Finanzierungspartner Meritz Financial Group weitere 56 Mio. Euro erhalten. Das Geld soll für den Ankauf des Westend Carrees in Frankfurt am Main verwendet werden. Damit wurde das im Rahmen der bestehenden Kooperation von Meritz bislang investierte Kapital auf nunmehr insgesamt 141 Mio. Euro ausgebaut.

Weiterhin kann derzeit die erste Unternehmsanleihe der Veganz Group AG gezeichnet werden, deren Angebotsfrist bis zum 21. Feburar 2020 verlängert wurde. Die Anleihe des Anbieters von veganen Lebensmitteln bietet eine Zinskupon von 7,50% jährlich. Anleihen-Aufstockung - der bolivianische Paranussproduzent Hylea hat die Aufstockung seiner bestehenden 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN: A19S80) um bis zu 10 Mio. Euro auf ein Volumen von bis zu 35 Mio. Euro beschlossen. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Ausgabepreis von 100% bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...