Ausgerechnet auf dem Feld der künstlichen Intelligenz will Russland seinen technologischen Rückstand gegenüber Asien und dem Westen aufholen. Kann das klappen?

Bei dieser Revolution darf Wladimir Iljitsch Lenin nur noch zuschauen. In Kupfergegossen säumt der Arbeiterführer der Oktoberrevolution den Weg zum Büro von Olga Uskowa, der Chefin des Moskauer Unternehmens Cognitive Technologies. Der Lenin des 21. Jahrhundert heißt für sie Elon Musk. Der habe dafür gesorgt, dass die trägen Autohersteller endlich mal in Bewegung gekommen seien, sagt sie. "Es ist ein Genuss, dabei sein zu dürfen."

In dem ehemaligen Arbeiterclub einer sowjetischen Schuhfabrik tüfteln mehrere Hundert Mathematiker, Physiker, Programmierer und IT-Spezialisten unter der Leitung von Uskowa an einer Art künstlichem Gehirn, das in Zukunft Fahrzeuge steuern soll. Ihr Ziel klingt mehr als ambitioniert. Millionen Autos weltweit sollen mit künstlicher Intelligenz (KI) und Technik aus Russland autonom über die Straßen in allen Ecken der Welt fahren. "2012 zeigte mein Mann mir ein Spielzeugauto, das automatisch einem kleinen Ball folgen konnte, das war sein Pitch für diese Idee", erzählt Uskowa. Dazu hat das Unternehmen bereits mehr als 20 Millionen Euro investiert.

Das Geld hat die 55-Jährige einst als Partnerin von Hewlett-Packard in Russland sowie mit Software für elektronische Handelsplattformen im Auftrag großer Konzerne wie Gazprombank verdient.

Verglichen mit den Milliardeninvestitionen, die US-Unternehmen wie Google oder Tesla in die Autos der Zukunft stecken, wirkt die Investitionssumme geradezu lächerlich. Uskowas Unternehmen gehört damit für den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu den Vorzeigebeispielen. Denn der hat sich ein vermessen klingendes Ziel gesetzt: Russland soll zur KI-Supermacht werden. Es läge nahe, dieses Ziel als weiteres Luftschloss abzutun, sind doch die Aufholankündigungen etwa in der Autoindustrie, der gewerblichen Raumfahrt oder der Nanotechnologie in den vergangenen Jahren ergebnislos verhallt (siehe Seite 42). Doch bei der künstlichen Intelligenz liegen die Dinge ein wenig anders: Gute Ausbildungsstätten für Informatiker gibt es in Russland tatsächlich. Und auch die Start-up-Szene ist lebendiger, als es aus dem Westen mitunter wirken mag. Mit der Suchmaschine Yandex, dem Virenjäger Kaspersky Lab, dem Sprach-und Texterkennungsspezialisten Abbyy sowie dem Softwareanbieter Nginx, der hinter so vielen Webseiten steckt wie kein anderer quer über den Globus, sind in den vergangenen Jahren in Russland IT-Konzerne entstanden, die es an die Weltspitze geschafft haben. Und so lohnt sich auch der Blick auf die russische KI-Kreativität.

Testfeld Acker

Uskowa etwa sieht gerade in dem vermeintlichen Nachteil, dem knappen Geld, einen Vorteil. Statt mit teuren Lasersensoren zu arbeiten, entwickelten die Russen vertikale Radare, die dem künstlichen Hirn als Augen dienen. Der Preis eines solchen Radars beträgt gerade mal knapp 100 Dollar. Während Laser und Kameras bei schlechter Sicht, Regen oder Schnee Fehler machen, soll die russische Technik vor allem bei solch schwierigen Bedingungen besser sein. Bereits 200 000 solcher Geräte hätten Autokonzerne vorbestellt, berichtet Uskowa. Bisher hat das Unternehmen mit dem russischen Lastwagenhersteller Kamaz und dem Autozulieferer Hyundai Mobis erste Pilotprojekte auf die Beine gestellt. Zu den Kunden von Cognitive Technologies zählen auch russische Agrarkonzerne, die ihre Mähdrescher mit einem Autopiloten ausstatten wollen. Gleichzeitig testet Moskau selbstfahrende Straßenbahnen, die mit der Technik von Uskowas Team ausgestattet sind. Für die Gründerin geht es dabei nicht allein um geschäftlichen Erfolg. "Ich will, dass es endlich etwas aus Russland gibt, das weltweit genutzt wird", sagt sie. Ihr Heimatland könne zwar keine guten Autos oder Mikroelektronik bauen. "Dafür können wir ein Hirn programmieren, das diese Geräte steuert."

Solche Sätze sind es, die auch im Kreml für Optimismus sorgen. Bisher ist das Land stets daran gescheitert, sein Wirtschaftsmodell unabhängiger von Rohstoffexporten zu machen. Nun, so hofft man in Moskau, könnte sich das ändern. "Wer künstliche Intelligenz beherrscht, der wird auch eines Tages die Welt beherrschen", sagte Putin bereits im Jahr 2017. Seither bastelte seine Administration ...

