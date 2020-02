Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) ist bereits seit einiger Zeit börsennotiert. Sogar um die Jahrtausendwende herum konnten Investoren die Anteilsscheine an dem heutigen DAX-Konzern bereits handeln. Wer zum damaligen Zeitpunkt eingestiegen wäre, hätte sein Geld inzwischen auch bereits deutlich vervielfacht. Trotz Financial Times und trotz der durchwachsenen Entwicklung in den letzten ca. anderthalb Jahren. Eine erfolgreichere Dynamik hat jedenfalls die Aktie von Adyen (WKN: A2JNF4) seit dem Börsenstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...