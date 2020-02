POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angesichts von Bedenken gegen die geplante Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla zu Geduld aufgerufen. "Die Fragen nach dem Infrastrukturausbau, nach der Wasserversorgung und nach vielem anderen werden beantwortet", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Das brauche eine gewisse Zeit. "Dafür bitte ich um Verständnis."



Tesla will in Grünheide bei Berlin eine Fabrik bauen, in der ab Juli 2021 bis zu 500 000 Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen. Bedenken gibt es wegen der Rodung von Wald, der Wasserversorgung und des erwarteten Gütertransports. "Es gibt gute Fortschritte, aber vor allen Beteiligten liegt noch sehr viel Arbeit", sagte Woidke./vr/DP/zb

