STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Sparkassenpräsident Peter Schneider hält die Aktiensteuer-Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für falsch. "Wir lehnen die Pläne rundweg ab", sagte Schneider der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Sie hätten in ihrer jetzigen Form überhaupt keinen Sinn. "Die Diskussion kam auf nach der Finanzkrise, als man diesen hektischen Hochfrequenzhandel, dieses Zockertum treffen wollte. Das war eine Überlegung, die man nachvollziehen konnte", sagte Schneider, der als Verbandspräsident die Interessen der mehr als 50 Sparkassen im Südwesten vertritt. "Aber jetzt ist eine Steuer geplant, die nur den normalen Anleger trifft."



Wer Aktien kauft, soll nach den Plänen von Scholz 0,2 Prozent des Geschäftswerts an den Fiskus zahlen. Es sollen allerdings nicht alle Finanzgeschäfte besteuert werden, sondern nur Aktien großer Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Milliarde Euro. Ausgenommen werden soll zudem der Derivatehandel, also auch stark spekulative Finanzprodukte.