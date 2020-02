Pegasus Development AG: Partnerschaft mit der Heroes AGDGAP-News: Pegasus Development AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss Pegasus Development AG: Partnerschaft mit der Heroes AG01.02.2020 / 12:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Partnerschaft mit der Heroes AG: Pegasus Development AG baut seine Geschäftsfelder weiter aus - Sport Investments -Das Joint Venture mit der nordbayerischen Aktiengesellschaft bringt beiden Unternehmen große Vorteile. Heroes AG hat sich auf exklusive Lizenzgeschäfte in der Sportwelt spezialisiert. Durch die Beteiligung an globalen Sportunternehmen und das breit aufgestellte Netzwerk zu europäischen Fußball- Clubs wie zum Beispiel Manchester United und FC Liverpool und verschiedenen Medienagenturen, hat sich die Heroes AG seinen Platz am Markt gesichert. Die bislang noch nicht voll ausgeschöpften Lizenzvereinbarungen in den U.S.A. bei Nascar, MOTO GP und NFL geben Heroes AG einen riesigen Wachstumsspielraum. Die spezielle Managementerfahrung der Pegasus Development AG im Bereich Investment- Engineering hat dieses Marktsegment erkannt, und in der Heroes AG seinen passenden Partner beim Marktzugang gefunden.Für die Heroes AG bietet ein Bündnis mit einem finanzstarken Partner wie der Pegasus Development AG die Möglichkeit, bislang nicht realisierte Projekte umzusetzen und beste Aussichten eine Steigerung des Aktienkurses zu verzeichnen.Somit ist das Schweizer Finanzhaus, binnen kürzester Zeit in zwei strategische Partnerschaften mit deutschen Unternehmen, eingegangen. Die Fashion Concept GmbH, die nicht zuletzt seit der Beteiligung der Pegasus Development AG im Aufschwung ist und allein 2019 mit einem Bilanzgewinn von über 400 Prozent abgeschlossen hat, spielt bei dem bevorstehenden Roll- Out einer neuen lizenzierten Sportkollektion eine besondere Rolle. 'WIN - WIN', so sprach Roberto Spano, Verwaltungsrat der Pegasus Development AG nach erfolgreich geführten Verhandlungen, bei dem alle Vertragspartner schon sehr kurzfristig profitieren sollen. Damit bleibt die Pegasus Development AG Ihrer Linie treu, in realistische Projekte zu investieren und Ihre Geschäftsfelder weiter auszubauen.Impressum: Pegasus Development AG Ringstrasse 14 7000 Chur Schweiz Handelsregisternummer: CH-514.3.024.934-4 Verwaltungsrat: Roberto Spano Tel: 0041 815 880 508 Fax: + 41 (0) 8154 40 444 E-Mail: media@pegasusdevelopment.ch LEI: 549300936ZV4UZCW502701.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de965927 01.02.2020