US-Ökonom Raghuram Rajan warnt: Zentralregierungen und Institutionen wie die EU haben zu viel Macht. Die lokale Ebene droht als wichtige Stütze der Gesellschaft wegzubrechen - ein Einfallstor für Populismus.

Raghuram Rajan, 56, ist Professor für Finanzen an der Universität Chicago. Von 2013 bis 2016 war der am Massachusetts Institute of Technology promovierte Ökonom Chef der indischen Zentralbank, von 2015 bis 2016 zudem Vize-Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Von 2003 bis 2006 hatte er den Posten des Chefvolkswirts des Internationalen Währungsfonds (IWF) inne. Rajan zählt zu den renommiertesten Ökonomen der Welt. Gerade ist sein neues Buch "Die dritte Säule" im Finanzbuchverlag erschienen.

WirtschaftsWoche: Professor Rajan, obwohl die Weltwirtschaft seit Jahren kräftig wächst, haben Populisten Hochkonjunktur. Jeder zweite Deutsche meint, die Schäden des Kapitalismus seien größer als sein Nutzen. Was ist passiert?Raghuram Rajan: Zweifel am Wirtschaftssystem treten immer dann auf, wenn technologischer Wandel mit Strukturbrüchen einhergeht. Viele Menschen haben den Eindruck, der Kapitalismus biete nicht mehr allen die gleichen Chancen. In den vergangenen Jahren haben vor allem die Schwellenländer stark vom technischen Fortschritt und der Globalisierung profitiert. Ihre Produktivität ist gestiegen. Viele Unternehmen haben ihre Produktion deshalb in Schwellenländer verlagert - und die wirtschaftliche Basis in den Industrieländern ausgehöhlt. Davon sind besonders ländliche und suburbane Regionen betroffen, zum Beispiel in Ostdeutschland, im Norden Englands, im mittleren Westen der USA. Auf der anderen Seite hat der Dienstleistungssektor in Großstädten vom Technologiewandel profitiert. So ist ein großes Stadt-Land-Gefälle entstanden.

Die Menschen könnten ja vom Land in die Städte ziehen.Gut bezahlte Jobs im städtischen Dienstleistungssektor erfordern meist hohe Qualifikationen, die viele Menschen vom Land nicht besitzen. Außerhalb der Großstädte sind die Schulen oft schlechter, weil viele gute Lehrer in die Zentren ziehen. Wer wirtschaftlich erfolgreich sein will, wählt für sich und seine Familie zunehmend die Stadt. Zurück bleiben die Alten und die gering Qualifizierten. Das sorgt für Frustration bei den Zurückgelassenen und unterminiert die Akzeptanz des kapitalistischen Systems.

