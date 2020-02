BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Brexit hat EU-Unterhändler Michel Barnier eine harte Linie für die anstehenden Verhandlungen mit Großbritannien abgesteckt. "Eines ist klar: Die Interessen eines jeden Mitgliedsstaats und all unserer Bürger stehen an erster Stelle", erklärte der Franzose am Samstag auf Twitter. Am Montag will er in Brüssel Details zu möglichen Verhandlungszielen und Forderungen der Europäischen Union vorstellen.



Großbritannien war in der Nacht zum Samstag aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsfrist bis Jahresende ändert sich aber im Alltag praktisch nichts. In der Frist müssen beide Seiten klären, wie es im Handel und bei der Zusammenarbeit auf anderen Politikfeldern danach weiter geht. Die EU bedaure den Brexit und sei stolz auf gemeinsam Erreichtes, heißt es in einem von Barnier getwitterten Video. "Aber unsere Loyalität gilt in erster Linie den EU-Bürgern".



Und weiter: "Die 27 EU-Mitgliedsstaaten werden in Einheit und Solidarität zusammenarbeiten, um unsere strategischen Interessen zu verteidigen. Unsere gemeinsame Überzeugung ist, dass wir mehr tun können, wenn wir es zusammen tun."



Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London werden voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März beginnen. Barniers Vorschläge für die Verhandlungslinie müssen vorher noch von den 27 EU-Staaten gebilligt werden, nach Plan am 25. Februar./vsr/DP/zb