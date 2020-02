Katar und Deutschland haben ein wachsendes Interesse aneinander. Im Nahen Osten brodelt es - Investitionen können da Vertrauen schaffen. Aber bei der Vertiefung der Kontakte gibt es wunde Punkte.

Als Ahmed al-Sajid zum Empfang in seinem noblen Hochhaus lud, dürfte sich manch ein Mitglied der deutschen Delegation geschmeichelt gefühlt haben. "Ausgezeichnet, exzellent" - so quittierte der Chef der katarischen Freihandelszonen-Behörde die Vorstellung der Besucher, die jüngst im Schlepptau von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in die Hauptstadt Doha gekommen waren.

Einige der Gesichter kannte der Gastgeber schon: In seiner Zeit als Leiter des mächtigen Staatsfonds QIA hatte al-Sajid die Aufsicht über Milliardeninvestitionen des Golf-Emirats, auch in der Bundesrepublik. Man schätzt sich, man spricht viel miteinander. Und jetzt, rund drei Jahre vor der umstrittenen Fußball-WM im Spätherbst 2022, will Katar die Deutschen seinerseits für ein größeres Engagement bei sich gewinnen.

Lockmittel gibt es reichlich. Im gemessen an der Pro-Kopf-Kaufkraft wohlhabendsten Staat der Welt sind zwei Gebiete entstanden, in denen ausländische Betriebe über 20 Jahre keine Steuern zahlen. Dazu kommen schlüsselfertige Gebäude. "Deutsche Firmen sind hochwillkommen", betonte al-Sajid. Die Erdgas-Großmacht Katar will ihre Wirtschaft auf eine breitere Basis stellen und neue Interessenten ins Land holen.

Doch auch umgekehrt sind die Scheichs auf der Suche nach weiteren Anlagemöglichkeiten. Deutschland gilt als bevorzugter Partner. Die Investment-Sparte der QIA ist an Siemens oder Hapag-Lloyd beteiligt, die 17 Prozent Stimmrechte bei VW sind wohl das bekannteste Beispiel. 6,1 Prozent an der Deutschen Bank werden über zwei Gesellschaften der Herrscherfamilie Al Thani gehalten - und im Frühjahr könnte Ex-Außenminister Sigmar Gabriel anstelle des Schweizer Bankers und katarischen Gewährsmannes Jürg Zeltner in den Aufsichtsrat einziehen.Zur ...

