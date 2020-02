Essen (ots) - Stephanie Kloß (35), Sängerin der Band Silbermond, denkt nicht gerne an ihre Jugend zurück: "Für mich war es eine harte Zeit, Teenager zu sein", sagte sie im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, digitale Sonntagsausgabe). Wenn sie jetzt zurückdenke "an die Reise, wo ich als junger Mensch hinwollte", habe sie "diese ständigen Vergleiche mit anderen Mädchen im Kopf. Ich wünsche allen, dass sie sich nicht vergleichen müssen, sondern mehr im Gleichgewicht ohne Schönheits-Wahn leben". Weil sich Kloß auch heute noch "durch einige Posts aus dem Gleichgewicht bringen" lasse, rät sie im WAZ-Gespräch zur Vorsicht mit den sozialen Medien: "Die Realität findet nicht bei Instagram statt, sondern so, wie ich morgens aufstehe und mir Fehler passieren. Das ist die wirkliche Welt. Wenn man das für sich einordnen kann, dann fällt es leichter, sich nicht davon runterziehen zu lassen." Silbermond war nach Babypause mit dem Album "Schritte" sofort auf Platz eins der Charts geschossen und ist aktuell auf Tournee - übrigens mit Kloß' bald zweijährigem Sohn. "Alles eine Frage der Organisation."



