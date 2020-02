Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) durchlebte am Freitag eine bewegte Hauptversammlung - viel Unzufriedenheit und Unsicherheit. Die HV lief nicht so gut für die Verantwortlichen - zeigt sich am besten am "happigen" Tagesverlust der Aktie von fast 5% - viele Erwartungen und Fragen blieben unerfüllt. Klar die im Raum stehenden 17 Mrd. EUR wurden "mit mehr als 15 Mrd." für die Auftragssparte bestätigt - aber was wird bevorzugt? Blieb offen. Natürlich 17 Milliarden oder vielelicht noch mehr in einem Bieterkampf gibt es wahrscheinlich nur bei einem Komplettverkauf - abe rkommt der? Oder was will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...