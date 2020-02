Am 4. Februar tagt in Linz eine außerordentlichen Hauptversammlung der Oberbank. Deren Einberufung war von der UniCredit Bank Austria verlangt worden: Sie fordert eine Sonderprüfung zu Kapitalerhöhungen der vergangenen Jahre. Im Streit um die Zahl der Aufsichtsräte ist ohnehin das Gericht am Zug.Die Bank Austria ist über ein Beteiligungsvehikel an den drei börsenotierten Regionalbanken Oberbank (Linz), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...