Zum Brexit schreibt der Spiegel kurz und sinngemäß, dass "das eigentliche Drama jetzt erst losgeht", schließlich isch erst "over", wenn die Richtigen sagen: "Isch over". Heiko Maas schlägt bei Twitter immerhin "ein neues Kapitel auf", und Angela Merkel hat sich nach Südafrika und Angola verzogen - vielleicht wollen die ja in die EU?

Der Beitrag Blackbox ...

Den vollständigen Artikel lesen ...