Die Performance von HeidelbergCement in den vergangenen Monaten lässt zu wünschen übrig. Obwohl die Baukonjunktur nach wie vor auf Hochtouren läuft, kann sich die Aktie seit Monaten nicht von der 65-Euro-Marke lösen. Jetzt steht ein Chefwechsel an. Ob das neuen Schwung bringt, ist aber fraglich.Der angekündigte Führungswechsel wird vollzogen. Der bisherige Vorstandsvize Dominik von Achten (54) übernimmt am Samstag wie geplant den Posten des bisherigen Vorstandschefs Bernd Scheifele (61), wie der ...

