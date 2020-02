FRANKFURT (Dow Jones)--Ungeachtet der Klimadebatte und möglicher Sanktionen für größere Fahrzeuge erwartet der Daimler-Konzern wachsende Verkäufe im SUV-Segment. "Die Kunden sind weiter stark interessiert an SUVs", sagte Britta Seeger, Vertriebschefin von Mercedes, der Automobilwoche. "Sie schätzen den Platz, die Sicherheit, die höhere Sitzposition und den Komfort. Wir nehmen an, dass der Anteil in den nächsten Jahren weiter steigen wird."

Damit werde es für Daimler schwieriger, die CO2-Ziele der Europäischen Union zu erreichen, schreibt die Zeitung. Seeger wolle deshalb im Vertrieb gegensteuern. "Dazu gehört, gemeinsam mit Händlern und Verkäufern bei Kunden die positiven Aspekte verbrauchsarmer Fahrzeuge und das Produktversprechen hervorzuheben", sagte sie der Automobilwoche. Anders als bei anderen Herstellern solle es aber keine Quote geben. "Klar ist auch, dass wir weiter profitabel wachsen wollen", sagte Seeger weiter. "Eine strenge Vorgabe für die Händler wird es deshalb Stand heute nicht geben."

Bei den alternativen Antrieben setze die Managerin vor allem auf die Kombination aus Verbrenner und aufladbarer Batterie. "Wir sehen, dass sich bei der Nachfrage nach Plug-In-Hybriden in den letzten acht bis zehn Monaten ein kräftiger Zug einstellt. Dabei helfen auch die Kaufprämien der Regierung". Auf die Frage, ob Daimler die Vorgaben für 2021 erfüllen könne, sagte Seeger: "Das ist unser Ziel, aber am Ende entscheidet der Kunde mit seiner Kaufentscheidung maßgeblich mit."

