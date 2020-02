BERLIN/DATTELN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat zu Gewaltfreiheit bei den Protesten gegen Datteln 4 aufgerufen. Altmaier sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag: "Unterschiedliche Meinungen in der Sache dürfen nicht zu Rechtsbrüchen führen."



Aktivisten waren am Sonntag auf das Gelände des neuen Steinkohlekraftwerks Datteln 4 im Ruhrgebiet vorgedrungen und besetzten Teile der Anlage.



Altmaier hatte verteidigt, dass Datteln 4 ans Netz gehen soll. Es sei besser, alte Kraftwerke, die viel mehr CO2 pro Tonne ausstoßen, stillzulegen und dafür Datteln 4 ans Netz zu nehmen. Der Energiekonzern Uniper habe außerdem einen Rechtsanspruch darauf, das Kraftwerk in Betrieb zu nehmen. Andernfalls wären milliardenschwere Entschädigungen zu zahlen gewesen./hoe/DP/edh