BERLIN (dpa-AFX) - Die G7-Staaten wollen nach Darstellung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über ein einheitliches Vorgehen beim Coronavirus beraten. Spahn sagte am Sonntag in Berlin, er habe am Samstag mit dem US-Gesundheitsminister telefoniert, um zu einer gemeinsamen Einschätzung zu kommen. Sie hätten vereinbart, dass es eine Telefonkonferenz der G7-Gesundheitsminister geben solle. "Es bringt ja nichts, wenn ein Land alleine Maßnahmen ergreift, schon gar nicht in Europa." Zu den G7 gehören neben Deutschland und den USA noch Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Großbritannien. Spahn sagte außerdem, man sei im Austausch mit den europäischen Partnern./hoe/DP/edh