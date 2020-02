Bei Bayer richtet sich der Fokus unverändert auf die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. In den Vereinigten Staaten ist nun ein weiterer wichtiger Prozess gegen Bayer wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter verschoben worden. Die Streitparteien hätten sich auf eine Vertagung der Gerichtsverhandlung geeinigt, um mehr Zeit für Vergleichsgespräche zu gewinnen, teilte Bayer am Freitag mit Der Prozess der Klägerin Kathleen Caballero hätte eigentlich an diesem Freitag ...

