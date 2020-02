Coronavirus belastet den DAX: Wochenausblick Charttechnik KW06

Der Coronavirus zeigt erste Auswirkungen auf die Börsen und unseren DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) und damit auch mittelfristig auf die Wirtschaft. Die Zahlen der Infizierten steigen weiter an und ein Ende ist schwer absehbar.

Vom Freitagsschluss vor einer Woche bis zum Wochenausklang dieser Handelswoche verlor der DAX im XETRA-Handel rund 600 Punkte. Das ist eine Dynamik, die wir sehr lange nicht gesehen hatten und die den Wochentrend sehr eindeutig erscheinen lässt:

Wochentrend im DAX KW 5/2020

Bereits der Wochenstart stand unter dem Einfluss des Coronavirus, welcher sich weiter ausbreitet und an der Börse seine Spuren hinterließ. Mit einem großen GAP wurde die alte Trading-Range aus November / Dezember wieder erreicht und im Wochenverlauf dann durchschritten. Ein zweites GAP charakterisiert die Stärke der Bewegung und den Druck am Aktienmarkt:

DAX-GAPs in der KW 5/2020

Das Ereignis der Woche - die FED-Sitzung der amerikanischen Notenbank - konnte keinen Impuls auf der Oberseite generieren. Es kam im Nachgang zu nachgebenden Kursen an der Wall Street, die am Donnerstag jedoch noch einmal recht genau bis zum Ausgangsniveau zurückliefen:

FED-Tag und die Nachwehen

Weitere Käufe blieben aus, so dass sich der Gesamtmarkt am Freitag komplett den Bären hingab und neue Wochentiefs generierte.

Allein am Freitag verlor der Deutsche Aktienindex im XETRA-Handel 175 Punkte und sorgte damit für einen Abschluss des Kalendermonats Januar von unter 13.000 Punkten. Ein Kursniveau, was wir per Schlusskurs letztmalig am 3. Dezember 2019 gesehen hatten.

Entsprechend negativ zeigt sich das mittelfristige Chartbild. Die oft skizzierte Trading-Range aus November und Dezember bot nur kurzzeitig Orientierung und wurde auf der Unterseite am Freitag verlassen:

Den vollständigen Artikel lesen ...