Die Märkte hat der Coronovirus erfasst. Dabei wird es nun auch spürbare Auswirkungen auf die Realwirtschaft in China geben, auch wenn man das langfristig nicht überbewerten sollte. Zusammen mit einem überkauften Markt reicht das aber dann als Erklärung in den Medien für eine doch deutliche Korrektur. Während in Europa und China es von den Bewertungen her einiges an Unterstützungen gibt und China ja auch monetär noch mehr machen kann (Und das nun auch tut), ist die Fallhöhe in den USA höher, da das Momentum sich verschlechtert hat und auch Indexschwergewichte nicht mehr günstig sind. Die investresesearch Makromatrix wird daher etwas […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...