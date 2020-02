Freiburg (ots) - Die Würfel sind gefallen. Was diese Woche noch folgt im Impeachment-Prozess, ist nur noch Formsache. Mit dem Votum des Senats, keine weiteren Zeugen anzuhören, ist ein Freispruch von US-Präsident Donald Trump garantiert. Vom Oval Office unter Druck gesetzt, haben die Konservativen ihre Reihen geschlossen. Sie bildeten eine Wagenburg, die sich abschottete gegen Sachargumente. Wie die Öffentlichkeit denkt, wurde ignoriert. Drei Viertel der Amerikaner hielten es für richtig, zusätzliche Zeugen vorzuladen. (...) Der Vorgang zeigt, dass die einst so stolze "Grand Old Party" moralisch auf ihrem Tiefpunkt angelangt ist. Nur zwei Mutige wichen ab. Für die Gewaltenteilung, das Fundament der Demokratie, ist es ein verheerendes Signal. http://mehr.bz/bof8553



