Biotechnologie-Unternehmen Moderna forscht an Medikament gegen Corona-Virus. Wie weit ist der Erreger schon verbreitet?

Symbol:ISIN:Mit einem Plus von fast 63 Prozent hat die Aktie überproportional am lang anhaltenden Trend in den Biotechnologie-Aktien profitiert. Ähnlich wie der Sektor-ETF setzte auch bei Moderna eine Korrektur ein, es ist aber zumindest momentan noch kein Trendbruch erkennbar. Im Gegenteil, das Wertpapier notiert momentan knapp unterhalb des 20er-EMAs und hat eine relativ lange Umkehrkerze ausgebildet.Moderna forscht zusammen mit anderen Unternehmen an Behandlungsmethoden gegen das Corona-Virus. Die jüngsten Entwicklungen haben zu einer verstärkten Volatilität der Aktie geführt. Die vergangenen Tagen haben gezeigt, dass Infizierte das Virus verbreiten können, ohne selbst unter Symptomen zu leiden. Das bedeutet, dass der Erreger womöglich global weiter gestreut ist als es derzeit erkennbar ist. Somit ist zu erwarten, dass der Bedarf nach einer erfolgversprechenden Medikation weiter steigen könnte. Da am 12. 2. vor Öffnung der Börse Quartalszahlen anstehen, ist der Trade eher kurzfristig angesetzt und sollte spätestens am Vortag geschlossen werden.Biotech-Aktien sind tendenziell sehr volatil und bei einem Sonderphänomen wie dem Corona-Virus gilt dies umso mehr. Im Erfolgsfall können sie aber besonders lukrativ sein. Mit dem Setup Kaufsignal 21.35 USD, Stopp Loss 19.99 USD und Kursziel 23.50 USD haben wir ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1.6. Je nach Entwicklung der Lage wäre auch ein Hinausschießen über das aktuelle Kursziel möglich.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/moderna-mrna-swingtrade-mit-dem-corona-virus/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MRNA.