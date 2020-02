YIELCO Investments AG: YIELCO wirbt 675 Mio. EUR an Kundengeldern für Private Debt Investitionen ein und erweitert das Investment Team um Head of Co-Investments Manuel DeimelDGAP-News: YIELCO Investments AG / Schlagwort(e): Fonds/Private Equity YIELCO Investments AG: YIELCO wirbt 675 Mio. EUR an Kundengeldern für Private Debt Investitionen ein und erweitert das Investment Team um Head of Co-Investments Manuel Deimel (News mit Zusatzmaterial)03.02.2020 / 06:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMITTEILUNGYIELCO wirbt 675 Mio. EUR an Kundengeldern für Private Debt Investitionen ein und erweitert das Investment Team um Head of Co-Investments Manuel DeimelMünchen, 03.02.2020 - Die YIELCO Investments AG, spezialisierter Investor im Bereich Alternative Anlagen, hat ihre Private Debt Aktivitäten erfolgreich ausgebaut und gibt den finalen Zeichnungsschluss des Multi-Manager Programms für Private Debt wie auch die Auflage eines Private Debt Mandats in Höhe von insgesamt 675 Mio. EUR bekannt. Zusätzlich gewinnt YIELCO einen hochkarätigen Investment Director, der das Thema Co-Investments leiten wird.Die YIELCO Investments AG, ein auf Investmentlösungen (Multi-Manager-Programme) im Bereich Infrastruktur, Private Debt und Private Equity spezialisierter Finanzdienstleister, hat am 31.01.2020 den letzten Zeichnungsschluss des Private Debt Multi-Manager-Programms YIELCO Private Debt (YPD) mit einer Reihe deutscher und Schweizer institutioneller Investoren in Höhe von rd. 325 Mio. EUR vorgenommen. Der Dachfonds ergänzt das Leistungsangebot von YIELCO im Bereich Private Debt um eine konservative Strategie, die insbesondere risikoaversen Investoren den Einstieg in die Assetklasse erleichtert. Des Weiteren wurde vor Kurzem ein Private Debt Mandant in Höhe von 350 Mio. EUR gewonnen - somit hat YIELCO zuletzt rund 675 Mio. EUR für den Bereich Private Debt eingeworben.Das Investitionsprogramm YIELCO Private Debt setzt den erfolgreichen, bis 2004 zurückreichenden Track Record des Managements im Bereich Private Debt fort. Der Fokus liegt dabei auf Senior Secured Loans für (Lower) Mid-Market-Unternehmen, wobei mehr als 90 % des Portfolios auf europäische Transaktionen entfallen wird. Bisher wurden bereits sechs der geplanten 9 - 10 Zielfonds gezeichnet und ca. 20 % des gezeichneten Kapitals abgerufen, so dass den Investoren eine hohe Transparenz über das Fondsportfolio und ein erfreulicher Investitionsfortschritt geboten werden konnte.Dr. Matthias Unser, Gründungspartner und Vorstand der YIELCO Investments AG, kommentiert: "YIELCO Private Debt bietet Investoren eine Alternative zu liquiden Zinspapieren mit möglichst geringem Kreditrisiko, wobei die Erzielung von Illiquiditätsprämien im Vordergrund steht. Bei entsprechender Selektion lassen sich auch im aktuellen, schwierigen Umfeld interessante Manager und Strategien mit konservativem Risikoprofil identifizieren, die Investoren den Auf- und Ausbau ihrer alternativen Rentenportfolien ermöglichen. Mit annähernd 2 Mrd. EUR an betreuten Assets im Bereich Private Debt hat sich YIELCO inzwischen als einer der führenden Anbieter im Markt etabliert.Im Rahmen des Ausbaus der Geschäftstätigkeit im Bereich Private Markets verstärkt YIELCO ab dem 1. April 2020 außerdem seine Direkt-Investment und Private Equity Fonds-Investment Expertise durch die Aufnahme von Manuel Deimel als Senior Mitglied des Private Equity-Teams und Head of Co-Investments. Herr Deimel bringt über 12 Jahre Investitionserfahrung in den Bereich Private Equity mit und war Gründungsmitglied von SwanCap. Zuletzt war er als Senior Investment Director für den Bereich Co-Investments tätig. Zuvor war er 3 Jahre im Bereich Leveraged Finance der UniCredit / HypoVereinsbank aktiv, wo er diverse Finanzierungen mit namhaften Private Equity Häusern begleitete. Seine berufliche Laufbahn begann Herr Deimel im Jahr 2000 in den Bereichen Equity Research und M&A bei der ING/BHF Group und der HypoVereinsbank.Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrats der YIELCO Investments AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr darauf ein neues, sehr erfahrenes Teammitglied in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Durch Herrn Deimel wird unser Netzwerk im Europäischen Private Equity Markt und die bereits bestehende Expertise im Bereich der Co-Investments weiter vertieft. YIELCO hat in den letzten 15 Monaten sechs erfahrene Investment-Professionals ins Team integriert sowie zwei namhafte Mitglieder für den Industrie-Beirat gewonnen. "Über YIELCO Investments AGYIELCO ist ein unabhängiger, weltweit tätiger, spezialisierter Investor und Service-Anbieter im Bereich Alternativer Anlagen. Die Gesellschaft betreut per Q1 2020 knapp 4 Mrd. EUR an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Offices für die Segmente Infrastruktur, Private Debt und Private Equity - inklusive Advisory Projekten beläuft sich das Volumen auf über 4,5 Mrd. EUR. Im Bereich Private Debt betreut YIELCO bereits rund 2 Mrd. EUR an Investorengeldern größtenteils für Investitionen in den USA und Europa.YIELCO Investments AG Promenadeplatz 12/3 80333 München Deutschland www.yielco.comZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/yielco/965373.html Bildunterschrift: Dr. Matthias Unser - GrÃŒndungspartner und Vorstand der YIELCO Investments AGDokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YRLYFIHFPJ Dokumenttitel: Pressemeldung - Final Closing YIELCO Private Debt03.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de965373 03.02.2020