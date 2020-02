CORESTATE expandiert weiter in Europa: Erste Micro Living Objekte für Bain Capital Credit in Polen erworbenDGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien CORESTATE expandiert weiter in Europa: Erste Micro Living Objekte für Bain Capital Credit in Polen erworben03.02.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CORESTATE expandiert weiter in Europa: Erste Micro Living Objekte für Bain Capital Credit in Polen erworben- 73 Mio. Euro Gesamtinvestition in Krakau und Danzig- Zwei Studentenwohnhäuser und ein Serviced Apartment Objekt- Micro Living Segment auf über 30.000 Betten angewachsen- Europäische Präsenz auf 11 Länder ausgebautFrankfurt, 03. Februar 2020. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat in Danzig und Krakau die ersten Micro Living Objekte für Bain Capital Credit, ein weltweit führender Kreditspezialist mit einem verwalteten Vermögen von rund 41 Mrd. US-Dollar, erworben. Die beiden Unternehmen hatten im Dezember 2019 eine gemeinsame Investmentpartnerschaft in Polen im Bereich Studentenwohnungen und Serviced Apartments geschlossen. Der vereinbarte gesamte Investitionsrahmen beläuft sich zunächst auf rund 500 Mio. Euro und umfasst auch Asset- und Property-Management-Verträge.Lars Schnidrig, CEO CORESTATE Capital Group: "Mit Polen betreten wir den nächsten neuen Markt im Rahmen unserer Wachstumsstrategie. Durch Kunden-Investments in 11 Ländern haben wir mittlerweile eine solide pan-europäische Immobilienplattform etabliert, die wir sehr systematisch zum Wohle unserer Kunden weiter ausbauen werden. Die neuen Objekte in Polen erhöhen unser Angebot im Bereich Micro Living in Europa nunmehr auf deutlich über 30.000 Betten. Auf Basis dieser langjährigen Produktkompetenz haben wir uns in der noch jungen Asset-Klasse Micro Living als einer der profiliertesten Investment Manager für große, internationale institutionelle Investoren entwickelt. Diese Umsetzungsstärke war auch ausschlaggebend für Bain Capital Credit, die wir als einen neuen Partner mit langjähriger Immobilienerfahrung in ganz Europa gewinnen konnten."Das Gesamtinvestitionsvolumen der beiden Objekte liegt bei rund 73 Mio. Euro. In Krakau entsteht neben dem Campus für Medizin der Jagiellonen-Universität ein Apartmentkomplex aus zwei Gebäuden mit 606 vollmöblierten Apartments (689 Betten) und einer Gesamtmietfläche von knapp 12.000 m². Unter der Marke Youniq wird ein Neubau für Studenten mit 475 Einheiten und 558 Betten betrieben. Ausstattungsmerkmale sind neben Gastronomieangeboten ein Kiosk, diverse Gemeinschaftsflächen für Studium und Freizeit, ein Gym und ein Waschsalon. Zusätzlich wird ein benachbartes denkmalgeschütztes Gebäude zu einem Serviced Apartmenthaus der Marke JOYN entwickelt. In Danzig wird ebenfalls für Youniq ein studentisches Apartmenthaus mit 279 Einheiten (409 Betten) und insgesamt circa 6.200 m² Mietfläche gebaut. Zur besonderen Ausstattung gehören Gemeinschaftsküche, Fitnessräumlichkeiten, Waschsalon sowie TV- und Gaming-Raum.Presse-Kontakt Jorge Person T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369 jorge.person@corestate-capital.comIR-Kontakt Dr. Kai Gregor Klinger T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400 ir@corestate-capital.comÜber CORESTATE Capital Holding S.A.: CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich und Amsterdam. CORESTATE beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite www.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.03.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg