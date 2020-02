Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf der Continental-Aktie seit 2009 offenbart eine eindeutige Aufwärtsbewegung, die von 10,11 Euro und somit den Crash-Tiefs aus 2008/2009 bis auf einen Spitzenwert von 257,40 Euro Anfang 2018 aufwärts reichte. Doch genau an dieser Stelle endet die Party abrupt, Continental fiel binnen weniger Monate um 53 Prozent auf einen Wert von 120,00 Euro zurück. Der Rücklauf an die untere Begrenzung des langfristigen Trendkanals führte im Nachhinein zu einem Dead-Cat-Bounce und temporären Kursgewinnen an 157,40 Euro. Nur wenig später brach die Aktie jedoch unter den Trend ein und löste dadurch ein mittelfristiges Verkaufssignal aus. Nach einem anschließenden Rebound zurück zum Ausbruchsniveau befindet sich die Continental-Aktie wieder auf dem Weg gen Süden und steuert die runde Kursmarke von 100,00 Euro an. Diese dürfte unter technischen Gesichtspunkten jedoch auch nicht lange standhalten. Vielleicht aber kann der EMA 200 noch für eine Wende sorgen. ...

