Die globale Rallye in den Brennstoffzellen-Aktien ist in den letzten Tagen etwas ins Stocken geraten. Der Grund hierfür ist vor allem bei der am Gesamtmarkt eingeleiteten Korrektur zu suchen. Zahlreiche global Player wie Apple, Intel, Facebook und Co. mussten zum Ende der vorigen Woche doch gehörig Federn lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...