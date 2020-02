W Motors, der erste Hersteller von Hochleistungssportwagen der Luxusklasse im Nahen Osten, hat den Grundstein für sein Autowerk in der Dubai Silicon Oasis in den VAE gelegt. Dabei handelt es sich um die erste Fertigungsanlage ihrer Art im Nahen Osten, in die über 100 Millionen USD investiert wurden.

Ahmed bin Saeed laying foundation stone for W Motors Facility in Dubai Silicon Oasis (Photo: AETOSWire)

Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorstandsvorsitzender der Dubai Silicon Oasis und Vorstandsvorsitzender sowie Geschäftsführer der Fluggesellschaft Emirates und der Emirates Group, legte bei einer Veranstaltung den Grundstein, bei der auch Dr. Mohammed Al Zarooni, stellvertretender Vorsitzender und CEO von DSOA, und Ralph R. Debbas, Gründer und CEO von W Motors, anwesend waren.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum sagte: "Dubai konsolidiert jetzt seine Position als internationales Testgebiet für modernste Technologien, und hierfür können Direktinvestitionen aus dem Ausland, internationale Technologieunternehmen, vielversprechende Start-ups und innovative Unternehmer aus aller Welt gewonnen werden. Freihandelszonen wie die DSO sind weiterhin die bevorzugten Zentren für Spitzenunternehmen auf der Suche nach modernen Business-Ökosystemen, die volle Zugkraft für Produkteinführungen und Wachstum auf lokaler, regionaler und globaler Ebene bieten."

In dem hochmodernen Autowerk wird die Vision von Ralph R. Debbas, Gründer und CEO von W Motors, die Automobilindustrie der Region voranzubringen, zur Realität. Die erste Phase des Projekts wird sich über mehr als 120.000 Quadratfuß erstrecken und soll 2020 abgeschlossen sein. Die Produktion sämtlicher Fahrzeuge von W Motors wird an diesen Standort verlagert, einschließlich des in limitierter Serie hergestellten Fenyr SuperSport, neuer Fahrzeuge, elektrischer und autonomer Modelle sowie sämtlicher Fahrzeuge, die von der Unternehmensabteilung für Spezialprojekte hergestellt werden.

Phase eins wird in drei Blöcke aufgeteilt: Die Fertigungsabteilung wird aus einer mechanischen Werkstatt, einem Montagebereich und einer Fertigungszone für "Konzeptfahrzeuge und Prototypen" bestehen und mit den neuesten Maschinen bestückt sein, die mit modernen intelligenten Technologien für die Herstellung von Carbonfaser-, Aluminium- und anderen Bauteilen ausgestattet sind.

In der Unternehmenszentrale werden sich Zentren für Design, Engineering, F&E und Schulungen sowie die Abteilung für autonomes Fahren und Technologieentwicklung befinden. Außerdem werden in der W Motors Gallery sämtliche Modelle ausgestellt, die dadurch zu einem einmaligen Experimentierfeld für Besucher aus aller Welt wird.

Phase zwei des Projekts soll die W Motors Automotive Academy sein, die in Partnerschaft mit führenden regionalen und internationalen Bildungseinrichtungen entwickelt wird. Dort sollen Kurse zu Automobildesign, Ingenieurwissenschaften, Transportwesen und KI-Themen sowie Zertifizierungsprogramme angeboten werden, die sich an Studierende und Praktikanten aus der ganzen Welt richten.

Dr. Mohammed Al Zarooni sagte: "Die DSO bietet Unternehmen ein einmaliges Ökosystem, in dem sie ihre Stärken nutzen und von der Rolle Dubais als Sprungbrett für Unternehmen profitieren können, die Wachstum in den Ländern des GKR anstreben. Hier bestehen Geschäftschancen im Wert von mehr als 1,5 Billionen USD in allen Wirtschaftssektoren. Wir freuen uns darauf, W Motors in der DSO als mit Spannung erwartete Ergänzung der Automobilindustrie in Dubai und den VAE zu begrüßen insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass für eine derartige Industrie eine lange Lieferkette mit Produkten und Services nötig ist. Dadurch können wiederum zahlreiche interessante Trickle-Down-Effekte für Technologien des autonomen Fahrens und damit zusammenhängende Produkte und Services entstehen."

Ralph Debbas sagte: "Heute ist ein bedeutsamer Tag für W Motors. Wir kommen der umfassenden Weiterentwicklung der Automobilbranche innerhalb der Region einen Schritt näher insbesondere im Sinne der Vision Dubais, bei Innovationen weltweit führend zu werden. Wir haben eng mit der Dubai Silicon Oasis Authority zusammengearbeitet, um unsere Produktionsanlage zum Leben zu erwecken. Der Countdown bis zur Eröffnung läuft!"

W Motors gab kürzlich bekannt, dass es jetzt das erste Privatunternehmen ist, das seine Aktien im Central Securities Depository (CSD) der NASDAQ Dubai einlegt. Die Mitgliedschaft im CSD verstärkt die Verbindungen von W Motors zu Investoren und kann ein erster Schritt hin zu verschiedensten Finanzierungslösungen sein.

