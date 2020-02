The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0517825292 BFCM 20/28 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2E4C35 AAREAL BANK MTN S.287 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A254YH8 BREMEN LSA 232 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5APQ4 DZ BANK CLN E.9853 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8411 LDSBK.SAAR IHS S.841 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0213679JR9 BANKINTER 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013477940 BPCE 20/35 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2107451069 RCS + RDS 20/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2108560645 INEOS STYRO ANL20/27 144A BD01 BON EUR NCA XFRA XS2113662063 PORR 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2113885011 ELENIA FIN. 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2114009603 NIDDA HEALTHC.REG-S 20/24 BD01 BON EUR NCA IM11 XFRA FR0013470168 IMPLANET SA EO 0,40 EQ00 EQU EUR YCA CONA XFRA US2107712000 CONTINENTAL AG ADR 10/1 EQ00 EQU EUR NCA CUZ XFRA US2302151053 CULP INC. DL-,05 EQ00 EQU EUR NCA DAII XFRA US2338252073 DAIMLER AG ADRS/1/4 EQ00 EQU EUR NCA BVE XFRA US25264R2076 DIAMOND HILL DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA SU7 XFRA US84470P1093 SOUTHSIDE BANCSHS DL1,25 EQ00 EQU EUR NCA D3KB XFRA DE000DK0TWX8 DEKA-IMMOBILIENMETROPOLEN FD00 EQU EUR N