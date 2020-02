Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Coronavirus hat die Märkte mittlerweile fest im Griff. Am Freitag rauschten sowohl der DAX als auch die großen US-Indizes in die Tiefe. Heute macht vor allem die Börse in China Sorgen. Der Shanghai Composite rutscht zeitweise um acht Prozent ab. Bei den Einzelwerten geht es heute um Caterpillar, Tesla, Exxon, Alphabet, NXP, Siemens Healthineers, MorphoSys, Wirecard, Bayer und BMW. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.