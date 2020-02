Mit einem Emissionsvolumen von rund EUR 33 Mrd. am europäischen Anleihemarkt (19 % Corporates, 36 % Financials, 45 % staatliche und staatsnahe Emittenten) war die letzte Woche zwar die schwächste in diesem Jahr. Jedoch ist das Gesamtvolumen seit Jahresanfang (EUR 239 Mrd.) rund 7 % über dem Vorjahreswert und damit ein neuer monatlicher Emissionsrekord. Das aktuell generelle vorsichtigere Risiko-Sentiment zeigt sich ebenso bei den Spreads am EUR Sekundärmarkt auf Indexebene. So notieren die Credit- Spreads bei EUR High-Yield im Wochenverlauf um 20 BP höher, während jene von EUR Investment Grade um 3 BP weiter stehen. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei Financials (Senior: +3 BP; Subs: +6 BP). Am Freitag waren keine nennenswerte EUR ...

