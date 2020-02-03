BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 13 (10) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET MORPHOSYS MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 110 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 38 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 40 (38) EUR - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 43 (38,5) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT EDF AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 14 (12) EURBARCLAYS SENKT ENGIE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 17 EURBARCLAYS HEBT IBERDROLA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 11,00 (8,80) EURBERENBERG SENKT BNP PARIBAS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 42 (45) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2680 (2800) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNILEVER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
UNILEVER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de