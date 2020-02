Die Befürchtungen und Ängste sind erledigt. Die Engländer sind aus der EU raus und Donald Trump wird voraussichtlich morgen so eine Art Greencard erhalten, womit das Ganze Impeachment-Verfahren erledigt ist. Was fällt den Journalisten dann als nächstes Thema ein? Im Moment gibt es nur zwei - die Coronaviren und die Klimafrage. Das interessante daran ist: Die zwei ersten Themen waren passive Themen, die zwei neuen Themen sind aktive Themen, nämlich: In beiden Fällen muss Politik und Wirtschaft aktiv tätig sein, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das verändert die Grundlage für sehr viele Investments. Die Londoner reagierten insgesamt sehr gelassen: Ihre neue These lautet: Auf dem Kontinent wir Geld verdient, in London wird es verwaltet.



Ihre Bernecker Redaktion



