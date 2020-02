LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Engie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Der europäische Versorgersektor sei inzwischen ein Wachstumssektor geworden, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Generell bestimmten die Erneuerbaren Energien die Energiemärkte der Zukunft. Die Abstufung für Engie resultiere in erster Linie aus dem nur nur noch geringen Potenzial zum Kursziel nach dem Wertzuwachs der Aktie in den vergangenen sechs Monaten./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2020 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010208488

ENGIE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de