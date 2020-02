Das Unternehmen plant für das 1. Quartal 2020 die Einführung des Partnerprogramms Pricefx Advantage, um die Kunden beim schnelleren Umsetzen von Preisvorteilen zu unterstützen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Preisgestaltungssoftware, meldete heute in Bezug auf das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr ein weiteres Jahr mit enormem Wachstum. Das Unternehmen ist in den letzten vier Jahren jährlich um durchschnittlich 85 gewachsen drei- bis viermal so viel wie der Branchenstandard bei Unternehmen für Preisgestaltung. Infolgedessen baut Pricefx seinen Marktanteil weiter aus, insbesondere in den USA, wo das Unternehmen seinen Gesamtumsatz mehr als verdoppelt hat.

Marktnachfrage und Kundengewinnung

Gartner Inc. nahm Pricefx in den Magic Quadrant für Configure, Price and Quote Application Suites sowie den Hype Cycle for CRM Sales Technology, 2019 als Musteranbieter für Preisoptimierung und -management für B2B auf. Im letztgenannten Bericht heißt es: "Preisoptimierung und -management ist nahe an der maximalen Produktivität, weil das Unternehmen in der Lage ist, bei erfolgreichen Implementierungen quantifizierbare und konkrete Verbesserungen der Marge und des Umsatzes aufzuzeigen."

Darüber hinaus ist Pricefx im Market Guide for B2B Price Optimization and Management Software for 2019 aufgeführt, in dem darauf verwiesen wird, dass "der PO&M-Markt in den nächsten drei Jahren weiterhin schnell wachsen wird" und dass "sich Investitionen in PO&M-Software schnell auszahlen (oft in weniger als sechs Monaten)."

Pricefx hat derzeit mehr als 100 Kunden in 37 Ländern, zu denen einige der weltweit größten Unternehmen der herstellenden Industrie im Einzelhandel und in der Energiewirtschaft gehören. Im Jahr 2019 hat Pricefx fast 20 neue Unternehmenskunden mit einem Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar gewonnen. Zu den neuen Kunden gehören Lyreco, Phillips 66, Scotts-Miracle Gro und Watsco.

Expansion des Unternehmens

Um der steigenden Nachfrage nach der benutzerfreundlichen Pricefx Pricing Software gerecht zu werden, hat das Unternehmen seine Präsenz in Nordamerika ausgebaut. Das Unternehmen hat die Zahl seiner Mitarbeiter mehr als verdoppelt und im Jahr 2019 140 neuen Mitarbeiter eingestellt.

Im November 2019 schloss Pricefx seine Serie-B-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtbetrag von 48 Millionen Euro ab, die für die weitere Marktexpansion und Produktentwicklung des Unternehmens verwendet werden wird. Nach dieser jüngsten Finanzierung hat sich die Bewertung des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten fast verdreifacht.

Produktauszeichnungen und Weiterentwicklung

Im vergangenen Jahr hat Pricefx als erster Lösungsanbieter den Gold-Level-Status für SAP PartnerEdge Build erreicht. Das Unternehmen erhielt außerdem die höchste Bewertung von G2 Crowd für Unternehmenspreissoftware. Pricefx gewann als einzige Preisgestaltungslösung die Auszeichnung Product of the Year bei den Sales and Marketing Technology Awards (SAMMYs) 2019 und wurde zum Gold-Sieger bei Enterprise Product of the Year Sales Software ernannt.

Das SaaS Awards Programm nominierte Pricefx zum Finalisten in der Kategorie "Bestes SaaS-Produkt für Vertrieb/Marketing" und das Unternehmen wurde von den Customer Sales Service World Awards zum Bronze-Sieger für Cloud Computing/SaaS-Produkt oder -Service für den Vertrieb gekürt.

Pricefx schloss weiterhin die Entwicklung zu einer Plattform für Unternehmen ab und kündigte an, dass die Abonnenten der SaaS-Produktangebote des Unternehmens ohne zusätzliche Kosten vollen Zugang zu den gesamten Plattformfunktionen erhalten. Durch die Einbeziehung der Plattform in die Kernprodukt-Abonnements hat Pricefx die Gesamtbetriebskosten für seine Kunden weiter gesenkt.

Das Produktrelease im Herbst beinhaltete auch eine neue schlanke, moderne und intuitive Benutzeroberfläche. Das neue User Interface stellte die erste größere Aktualisierung der Benutzeroberfläche für Pricefx seit der Markteinführung dar und verbesserte die Benutzerfreundlichkeit, Konsistenz und Reaktionsfähigkeit von Pricefx erheblich, um ein besseres Benutzererlebnis auf mehreren Geräten zu schaffen. Im vergangenen Frühjahr kündigte Pricefx Plug-and-Play-Integrationen zwischen seiner CPQ-Software und den branchenweit führenden CRM-Lösungen (Customer Relationship Management) für Unternehmen an, darunter Salesforce, Microsoft Dynamics 365 und SAP Cloud for Customer.

"Im Jahr 2019 hat Pricefx weiterhin eine schnelle, flexible und benutzerfreundliche Preisgestaltungslösung für Unternehmen bereitgestellt, die ihre Umsätze und Gewinne steigern möchten", so Patrick Adams, Chief Revenue Officer von Pricefx. "Die Unterstützung der Investoren, Branchenauszeichnungen, Kundengewinnung und neue Produktinnovationen deuten auf eine starke Nachfrage nach Pricefx echter cloud-nativen Preisgestaltungsplattform hin. Wir freuen uns über die Erfolge von 2019 und erwarten, dass wir unser beispielloses Wachstum bis 2020 mit der erweiterten Einführung der Plattform und neuen Lösungen, die unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil verschaffen sollen, fortsetzen werden."

Im 1. Quartal 2020 wird Pricefx Advantage, das neue Partnerprogramm des Unternehmens, offiziell eingeführt. Das Programm soll ein vernetztes Ecosystem von Preisstrategen, Systemintegratoren und unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendors, ISV) schaffen, die mit Pricefx zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu unterstützen, maßstabsgerechte Überlegenheit bei der Preisgestaltung zu erreichen, und zwar schneller als jeder andere auf dem Markt.

