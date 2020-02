Cardinal Resources Limited (ASX/TSX: CDV - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cardinal-resources-ltd/) gibt erfreut die Neuigkeiten zur Projektfinanzierung seines Goldprojekts Namdini (5,1 Mio. Unzen*) in Ghana bekannt.Zusammen mit seinem Projektfinanzierungsberater Cutfield Freeman & Co (siehe ASX/TSX - Pressemitteilung vom 3. April 2019) hat das Unternehmen einige Term Sheets von Banken und Finanziers erhalten.Mit Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie sowie des begleitenden NI-43-101-konformen technischen Berichts (siehe ASX/TSX Pressemitteilung vom 28. November 2019) haben weitere Banken, Finanziers und Unternehmen Interesse an einer Beteiligung an der Projektfinanzierung gezeigt und erhielten anschließend Zugang zum Datenraum.Außerdem bewertet das Unternehmen zurzeit strategische Alternativen, um das Projekt Namdini in Produktion zu bringen und den größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolg für die Aktionäre von Cardinal zu generieren.Cardinals Chief Financial Officer, Jon Grygorcewicz, sagte:"Wenn der aktuelle Goldpreis verglichen mit dem in der Machbarkeitsstudie angewandten Goldpreis von 1.350 US-$ pro Unze weiterhin bei über 1.500 US-$ pro Unze liegt, sind das Finanzierungsmodell und die Projektbewertung noch attraktiver, wodurch das Vertrauen der Banken, Finanziers und Unternehmen gesteigert wird.Wir freuen uns über das große Interesse und die Fortschritte, die bislang gemacht wurden. Wir werden die Aktionäre über die Fortschritte bei der Finanzierung des Projekts Namdini auf dem Laufenden halten."ÜBER CARDINALCardinal Resources Limited (ASX/TSX: CDV) ist ein westafrikanisches auf Gold fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Beteiligungen an Pachtkonzessionen im westafrikanischen Ghana besitzt.Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des Goldprojekts Namdini und hat am 28. November 2019 eine Machbarkeitsstudie veröffentlicht. Diese bestätigte starke wirtschaftliche Renditen für das Projekt und prognostizierte einen Kapitalwert nach Steuern (NPV5) von 590 Mio. US-$ und einen Internen Zinsfuß von 33,2% bei einem konservativen Goldpreis von 1.350 US-$ pro Unze Gold.Bei den unternehmenseigenen Projekten Bolgatanga (nördliches Ghana) und Subranum (südliches Ghana) sind auch Explorationsprogramme im Gange.Cardinal bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, welche sich erheblich auf die in der Pressemitteilung zur Erzreserve vom 3. April 2019 enthaltenen Informationen auswirken würden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen diese Schätzung basiert, haben weiterhin Gültigkeit und haben sich nicht wesentlich verändert.* Für das Projekt Namdini wurde eine Gold-Erzreserve von 5,1 Mio. Unzen (Moz) (138,6 Mt mit 1,13 g/t Au; Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t) veröffentlicht, davon 0,4 Mio. Unzen nachgewiesen (7,4 Mt mit 1,31 g/t Au; Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t) und 4,7 Mio. Unzen wahrscheinlich (131,2 Mt mit 1,12 g/t Au; Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t).Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Archie KoimtsidisCEO / MDCardinal Resources LimitedTel.: +61 8 6558 0573Alec RowlandsIR / Corp DevCardinal Resources LimitedTel.: +1 647 256 1922Cannings PurpleAndrew Rowell or Peta BaldwinE: arowell@canningspurple.com.auE: pbaldwin@canningspurple.com.auIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chHaftungsausschlussCardinal bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, welche sich erheblich auf die in der Pressemitteilung zur Erzreserve vom 3. April 2019 enthaltenen Informationen auswirken würden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen diese Schätzung basiert, haben weiterhin Gültigkeit und haben sich nicht wesentlich verändert.Diese ASX-/TSX-Pressemitteilung wurde von Cardinal Resources Limited (ABN: 56 147 325 620) ("Cardinal" oder "das Unternehmen") erstellt. Weder die ASX noch die TSX noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält zusammenfassende Informationen über Cardinal, seine Tochtergesellschaften und deren Aktivitäten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung aktuell sind. Die Informationen in dieser Pressemitteilung sind allgemeiner Natur und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und enthalten nicht alle Informationen, die ein potenzieller Anleger zur Beurteilung einer möglichen Beteiligung an Cardinal benötigen könnte.Die Exploration nach Mineralien ist naturgemäß ein risikoreiches Geschäft und eignet sich nicht für bestimmte Investoren. Die Wertpapiere des Kardinals sind spekulativ. Potenzielle Investoren sollten sich an ihren Börsenmakler oder Finanzberater wenden. Es gibt eine Reihe von Risiken, die sowohl für Kardinal spezifisch als auch allgemeiner Natur sind und die die zukünftige operative und finanzielle Performance von Kardinal und den Wert einer Investition in Kardinal beeinflussen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche Bedingungen, Börsenschwankungen, Goldpreisschwankungen, regionale Infrastrukturbeschränkungen, Zeitpunkt der Genehmigungen der zuständigen Behörden, regulatorische Risiken, operationelle Risiken und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und Wechselkursschwankungen.Mit Ausnahme der gesetzlichen Haftung, die nicht ausgeschlossen werden kann, und vorbehaltlich des anwendbaren Rechts, lehnen alle Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater des Kardinals ausdrücklich jede Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des in dieser Pressemitteilung enthaltenen Materials ab und schließen jegliche Haftung (auch bei Fahrlässigkeit) für Verluste oder Schäden aus, die einer Person infolge von Informationen in dieser Mitteilung oder von Fehlern oder Auslassungen hieraus entstehen können. 