BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem Brexit ein hohes Tempo bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Europäischer Union (EU) und Großbritannien gefordert. Die EU müsse die Ankündigung des britischen Premiers Boris Johnson ernst nehmen, dass er die Übergangsphase des Brexit über das Jahr hinaus nicht verlängern wolle, sagte Altmaier im RBB laut dem Sender. "Notfalls muss eben auch über die Sommerpause im heiligen Monat August gearbeitet werden, damit wir ein vernünftiges, gutes Abkommen haben."

Altmaier machte klar, dass es keine Sonderrabatte für Großbritannien geben werde. Die EU habe eine Vielzahl von Handelsabkommen mit verschiedenen Ländern, und das Abkommen mit Großbritannien müsse vergleichbar sein. Der Wirtschaftsminister sah nun London am Zug. "Die britische Regierung muss uns jetzt sagen, welchen Grad an Verflechtung sie wünscht - es gibt ganz unterschiedliche Modelle mit mehr und weniger Zöllen, mit mehr und weniger Zugang zu den einzelnen Märkten", erklärte er. "Aber die EU wird klar sagen, was die Folge davon ist, und ihre Interessen bewahren."

February 03, 2020

