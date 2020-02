Bonn (ots) - Zum dritten Mal wird US-Präsident Donald Trump die traditionelle Rede zur Lage der Nation halten. phoenix überträgt die Ansprache live und in voller Länge in der Nacht von Dienstag, 4. Februar, auf Mittwoch, 5. Februar 2020. Etwa eine Stunde wird sich Trump zu aktuellen Themen äußern und einen Ausblick auf seine Politik für die kommenden Monate geben. Die Demokratin Gretchen Whitmer wird im Anschluss eine zehnminütige Antwortrede halten. Ebenso wird die texanische Demokratin Veronica Escobar eine spanischsprachige Antwort geben.Trump könnte nach Bill Clinton der zweite US-Präsident sein, der seine "State of the Union Address" während eines laufenden Amtsenthebungsverfahrens hält, sollte es bis dahin nicht durch Mehrheitsbescheid der Republikaner im Senat beendet sein.Moderator Thomas Bade analysiert mit den Gesprächspartnern Prof. Christiane Lembke, Politikwissenschaftlerin an der Leibniz Universität Hannover, und Andrew B. Denison, Politologe und Publizist, die Reden, die im Zweikanalton auch im Original übertragen werden.Darüber hinaus widmet sich um 22.15 Uhr auch die "phoenix runde" der Politik des US-Präsidenten. Zusätzlich wird die Dokumentation "Trump - der unberechenbare Präsident. Eine Zwischenbilanz.", die auch bereits online bei phoenix.de verfügbar ist, weitere Einblicke geben (02.00 Uhr).Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4509209