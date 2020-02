Siemens-Healthineers-Aktie unter Druck - so geht es jetzt weiter

Die Aktie von Siemens Healthineers (WKN: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006) ist am Montagvormittag mit einem kräftigen Minus von zeitweise über 6 Prozent in den Handel gestartet. Grund für den Rücksetzer sind die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (per Ende Dezember), die enttäuscht haben.

Gewinneinbruch

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 484 Mio. Euro. Mit diesem Ergebnis wurden die Prognosen der Analysten klar unterboten. Das Medizintechnik-Unternehmen führt den Gewinnrückgang auf eine "vorübergehende" Schwäche in der Bildgebungs-Sparte zurück, die sonst in der Regel ein zuverlässiger Gewinnbringer ist.

