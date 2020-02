FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hannover Rück angesichts der Tarif-Erneuerungsrunden auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Aussichten für die Tarife dürften enttäuschen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Beim Umsatzwachstum sieht er indes Potenzial für positive Überraschungen. Unterm Strich erwartet er kaum Kursreaktionen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 04:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

