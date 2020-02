Hamburg (ots) -- Kampagne mit sportlicher Starbesetzung zeigt: Genuss und Ernährung sind ein echtes Erfolgsduo - Lecker in Bestform: Olympia Team Deutschland-Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und MaggieKozuch im neuen TV-Spot - On- und offline, im Markt und zuhause: Bewusste Ernährung auf allen Kanälen- Auf nach Tokio: "Koch Dich fit"-Kochbuch und offizieller Team Deutschland-Riegel stimmenKunden auf Olympische Spiele ein EDEKA startet fit ins neue Jahr und zeigt mit der neuen bewussten Ernährungs-Kampagne "Lecker in Bestform", dass Genuss und bewusste Ernährung ein echtes Erfolgsduo sind. Kein Zufall, dass die beiden Beachvolleyball-Spielerinnen Laura Ludwig und Maggie Kozuch im TV-Spot die sportliche Hauptrolle spielen und die Gesichter der Kampagne sind. Zeitgleich kommen zwei Highlights in die EDEKA-Märkte: Das neue Kochbuch "Koch dich fit" vom Olympia Team Deutschland und EDEKA motiviert mit leckeren Rezepten, Ernährungs- und Fitnesstipps von über 30 Team D-Sportlern zu einer bewussten Ernährung und Lebensweise. Außerdem endlich im Regal: Der fruchtige Haferriegel, kreiert von Olympiasiegerin Laura Ludwig und Erfolgsruderer und Olympia-Silbermedaillengewinner Hannes Ocik, den Fans und Kunden im Sommer 2019 zum offiziellen Team Deutschland-Riegel wählten. Das i-Tüpfelchen: Kunden haben die Chance, während der Kampagne einen Trip zu den Olympischen Spielen 2020 zu gewinnen.Warum bewusste Ernährung schmeckt und selbst disziplinierte Sportler mal einen vermeintlich schwachen Moment haben, zeigt der neue Kampagnen-Spot mit den Team Deutschland-Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Maggie Kozuch.Zumindest eine der beiden kann nicht widerstehen und stibitzt die leckeren Overnight Oats aus zarten Haferflocken, Joghurt, Chiasamen und viel frischem Obst mitten in der Nacht und vor der Frühstückszeit aus dem Kühlschrank ...On- und offline, im Markt und zuhause: Bewusste Ernährung auf allen KanälenDie Kampagne wird digital und analog verlängert, sodass sich Kunden auf den EDEKA Social-Media-Kanälen, der Website, im Kundenmagazin "MIT LIEBE" und im Markt auf wertvolle Tipps rund um bewusste Ernährung, Bewegung und natürlich-gesunde Rezepte freuen können. Auch die EDEKA-Märkte präsentieren sich in leckerer Bestform und machen Kunden in Kombination mit dem passenden Einmachglas etwa Appetit auf Overnight Oats, dem unwiderstehlichen Star des TV-Spots, der höchstens bis zum Frühstück bleibt - wie die Plakate der Außenwerbung augenzwinkernd versprechen.Mit zwei weiteren olympiareifen Highlights auf dem Weg nach TokioBereits seit 2016 ist EDEKA Partner vom Olympia Team Deutschland, begleitet die Athleten auf dem Weg zu den Olympischen Spielen und gibt gemeinsam mit ihnen Impulse für einen ausgewogenen Speiseplan. Mit "Koch Dich fit - Das Kochbuch vom Olympia Team Deutschland" und dem offiziellen Team Deutschland-Riegel kommen gleichzeitig zur Kampagne "Bewusste Ernährung" zwei große Highlights der sportlichen Partnerschaft in die Märkte, die Kunden auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio einstimmen.- Neues Fitness-Kochbuch "Koch Dich fit" Auf 144 Seiten präsentiert "Koch Dich fit - Das Kochbuch vom Olympia Team Deutschland" mehr als 70 leckere und bewusste Rezeptideen für den ganzen Tag und zeigt, wie leicht und lecker eine ausgewogene Ernährung ist. On top erhalten Leser persönliche Erfolgsrezepte sowie Trainings- und Ernährungs-Tipps zahlreicher Athleten vom Olympia Team Deutschland, die unter dem Motto reifeleistung individuelle, von EDEKA-Experten entwickelte Gerichte mit ihrer Lieblingszutat zu Hause nachkochen. Erhältlich ist das neue Kochbuch bei EDEKA, Marktkauf und im Buchhandel.- Offizieller Team Deutschland-Riegel Ebenfalls in den Regalen: Die Haferbar-Sorte des teamfruchtig Athleten-Teams Laura Ludwig und Hannes Ocik. Rund 30.000 Fans und Kunden haben zwei Wochen im August 2019 in einem Online-Voting darüber entschieden, ob diese oder die Variante des teamkernig, von Maggie Kozuch und Johannes Vetter, der offizielle Team Deutschland-Riegel wird. Ideal als Snack für zwischendurch, z.B. vor oder nach dem Sport, im Büro oder in der Uni, ist dieser geeignet für all jene, die sich ausgewogen ernähren wollen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund 18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/4509260