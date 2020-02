ROUNDUP: Siemens Healthineers mit Gewinnrückgang - Aktie vorbörslich unter DruckERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist mit einem Gewinnrückgang in das neue Geschäftsjahr gestartet. Grund waren sinkenden Ergebnisse in der Diagnostiksparte sowie im Geschäft mit der Bildgebung, wie das Unternehmen am Montag in Erlangen mitteilte. Damit verfehlte die Siemens-Tochter die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab vorbörslich um rund 6 Prozent nach.ROUNDUP: Flugverbot für 737 Max wirft Ryanair bei Wachstumsplänen zurückDUBLIN - Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max wirft Europas größten Billigflieger Ryanair bei seinen Wachstumsplänen um Jahre zurück. Die Gesellschaft werde die Schwelle von jährlich 200 Millionen Passagieren ein bis zwei Jahre später erreichen als bisher geplant, teilte die irische Gesellschaft bei der Vorlage der Quartalszahlen am Montag in Dublin mit. Statt im Geschäftsjahr bis Ende März 2024 werde dieses Ziel erst 2025 oder 2026 erreicht.Milliardenfusion: Wirecard-Konkurrent Wordline will Rivalen Ingenico schluckenBEZONS/PARIS - Unter den Konkurrenten des Dax-Konzerns Wirecard steht eine Milliardenfusion an. Der französische Bezahldienstleister Worldline will seinen heimischen Rivalen Ingenico übernehmen, wie beide Unternehmen am Montag in Bezons und Paris mitteilten. Die Verwaltungsräte beider Seiten hätten dem Deal bereits zugestimmt. Wordline bietet insgesamt 8,65 Milliarden Euro für Ingenico. 81 Prozent des Kaufpreises will das Unternehmen in eigenen Aktien bezahlen, den Rest in bar.Stabilus startet schwach ins Geschäftsjahr 2019/2020 - Prognosen bestätigtKOBLENZ/LUXEMBURG - Der Autozulieferer Stabilus hat nach einem schwachen Quartal die Prognosen bestätigt. Demnach soll der Umsatz im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2019/2020 um zwei bis vier Prozent steigen. Die bereinigte Ebit-Marge soll mit 15 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres liegen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal mitteilte.Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum prüft Zukäufe und KostensenkungenBAD NEUSTADT AN DER SAALE - Rhön-Klinikum sieht im Rahmen der Konsolidierung der Krankenhausbranche mögliche Zukaufsgelegenheiten. "Wir sind nur moderat verschuldet, verfügen daher über einen guten finanziellen Spielraum, um bei passenden Marktgelegenheiten sinnvolle Zukäufe zu tätigen", sagte Unternehmenschef Stephan Holzinger laut Mitteilung vom Montag. Auch würden Übernahmen spezialisierter Gesundheitsdienstleister in ausgewählten medizinischen Fachbereichen geprüft. Darüber hinaus will das SDax-Unternehmen weiter sparen. Eine Analyse mit Blick auf Sparpotenzial in der Verwaltung laufe, hieß es in der Mitteilung.US-Börsenaufsicht ermittelt wegen Krisenjet 737 Max gegen BoeingCHICAGO - Boeing ist wegen der Krise um den nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Unglücksjet 737 Max auch mit Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert. Der US-Luftfahrtkonzern räumte dies in seinem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht für 2019 ein und versicherte, bei den Untersuchungen vollumfänglich zu kooperieren. Das gleiche gelte für die bereits bekannten Ermittlungen des US-Justizministeriums und anderer Regierungsbehörden.Teurer Deal: Airbus zahlt Milliarden wegen KorruptionsvorwürfenPARIS - Mit einer beispiellosen Milliardenstrafe hat Airbus langjährige Korruptionsermittlungen in drei Ländern beendet. Nach einer Einigung mit Behörden will der europäische Flugzeugbauer zusammen 3,6 Milliarden Euro in Frankreich, Großbritannien und den USA zahlen. Das bestätigte die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris am Freitag. Der Löwenanteil wird dabei in Frankreich fällig - Airbus muss dort innerhalb von zehn Tagen 2,1 Milliarden Euro Strafe zahlen. In Großbritannien beläuft sich die Geldbuße auf knapp 984 Millionen Euro, die USA sollen knapp 526 Millionen Euro bekommen.Machtkampf bei Credit Suisse spitzt sich zuZÜRICH - Im Vorfeld einer Verwaltungsratssitzung nehmen die Spannungen zwischen dem Präsidenten der Credit Suisse , Urs Rohner, und Chef Tidjane Thiam offenbar zu. Rohner bereite eine Liste möglicher Nachfolger von Thiam vor, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Gleichzeitig hätten Thiams Verbündete Rohner gedrängt, im nächsten Jahr - wenn seine Amtszeit als Vorsitzender endet - planmäßig abzutreten, heißt es.Glyphosat-Klagen: Weiterer US-Prozess gegen Bayer verschobenMARTINEZ/LEVERKUSEN - In den USA ist ein weiterer wichtiger Prozess gegen Bayer wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter verschoben worden. Die Streitparteien hätten sich auf eine Vertagung der Gerichtsverhandlung geeinigt, um mehr Zeit für Vergleichsgespräche zu gewinnen, teilte Bayer am Freitag mit. Der Prozess der Klägerin Kathleen Caballero hätte eigentlich am Freitag bei einem Gericht im kalifornischen Martinez beginnen sollen.Daimler erwartet trotz Klimadebatte mehr SUV-VerkäufeSTUTTGART - Ungeachtet der Klimadebatte und möglicher Sanktionen für größere Fahrzeuge erwartet der Autokonzern Daimler einen steigenden SUV-Absatz. "Wir nehmen an, dass der Anteil in den nächsten Jahren weiter steigen wird", sagte Mercedes-Vertriebschefin Britta Seeger dem Branchenblatt "Automobilwoche".Weitere Meldungen-Woidke bittet Tesla-Kritiker um Geduld - Spaziergang gegen Fabrik -Flixbus verliert Fahrgäste - Betreiber setzt stärker auf Züge -Söder besichtigt Fertigung für neue Ariane-Raketen -Banken-Stresstest wird strenger - Aufsicht reagiert auf Kritik -Auto-Rabatte im Keller - Warten auf höhere Elektroprämie -ROUNDUP: Merkel spricht mit Handel über Billigangebote für Lebensmittel -RWE will 'angemessenen Abstand' zum Hambacher Forst halten -Einige Länder wollen Nitrat-Messnetz überprüfen oder vergrößern -Rewe-Chef verteidigt vor Spitzentreffen günstige Lebensmittelpreise -Umweltagentur: ÖPNV bleibt Rückgrat der Mobilität in Städten 