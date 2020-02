Der Euro-Geldmarkt hat sich am Montag in allen beobachteten Laufzeiten weiterhin unverändert gezeigt. In allen beobachteten Laufzeiten lagen die Zinsen am selben Niveau wie am Freitag.Gegen 9.50 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:Taggeld -0,55 -0,45 3 Monate -0,49 -0,39 12 Monate -0,36 -0,26 (Schluss) dkm

Den vollständigen Artikel lesen ...