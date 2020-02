Hamburg (ots) - Goodgame Studios, weltweit agierender Entwickler und Anbieter von Spielesoftware, tritt mit sofortiger Wirkung dem game - Verband der deutschen Games-Branche e.V. bei und wird somit Teil der stärksten Interessenvertretungen der Games-Branche weltweit.



Das Unternehmen aus der Hafenstadt Hamburg wird als ordentliches Mitglied vertreten sein und will mit diesem Schritt die Stimme des Verbandes gegenüber Öffentlichkeit und Politik stärken, sowie sich gleichzeitig im Austausch mit dem Verband für eine positive Weiterentwicklung der fortwährend aufstrebenden Branche in Deutschland einsetzen.



"Als dynamisches, auf den Wachstumsmarkt ausgerichtetes Unternehmen ist es uns eine Herzensangelegenheit, dem game - Verband der deutschen Games-Branche beizutreten. Unser gemeinsames Ziel ist, den Games-Standort Deutschland zukunftsorientiert und nachhaltig auszubauen. Durch die Kooperation wird die Bedeutung unserer Branche innerhalb der deutschen Wirtschaft auf nationaler und globaler Ebene gefördert und gestärkt. Goodgame Studios wird den Verband mit seiner ausgewiesenen Expertise bereichern und ich bin sicher, dass wir gemeinsam die Professionalisierung unserer Industrie wesentlich vorantreiben werden", sagt Oleg Rößger, CEO von Goodgame Studios.



"Goodgame Studios gehört zu den größten Unternehmen und Arbeitgebern der deutschen Games-Branche. Wir freuen uns sehr, sie als neues Mitglied in unseren Reihen begrüßen zu können. Viele gemeinsame Themen wie die Verbesserung von Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich oder beim Fachkräftemangel wollen wir zukünftig zusammen vorantreiben", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.



