Am diesjährigen Valentinstag hat Wirecard eine besondere Verabredung mit seinen Aktionären: Dann wird das Unternehmen einen Einblick in seine Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres geben. Und das später als erhofft.? Wirecard-Zahlen am 14. Februar? Kommen erste Einzelheiten zum KPMG-Bericht früher?? Was Analysten erwartenIn Sachen Unternehmenskommunikation hat sich der Zahlungsdienstleister Wirecard deutlich verbessert: Firmenchef Markus Braun höchstpersönlich hat auf Twitter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...