Adidas-Calls mit 116%-Chance bei Kurserholung auf 308 Euro

Nachdem die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) Anfang August 2019 bei 298,60 Euro ein Allzeithoch erreicht hatte, setzte sie nach einer mehrere Monate andauernden Konsolidierung ihren Höhenflug weiter fort, der vorerst einmal beim neuen Allzeithoch bei 317,45 Euro (16.1.20) beendet wurde. Danach geriet die Aktie wegen der zu erwartenden Umsatzrückgänge in China stark unter Druck. Am 31.1.20 wurde die Aktie um knappe zehn Prozent unterhalb des vor einigen Tagen erreichten Allzeithochs mit 285,80 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 3.2.20 notierte die Aktie bei 286,00 Euro leicht im Plus.

Risikobereite Anleger, die den Kursrückgang der mit Kurszielen von bis zu 350 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf oder Halten empfohlenen Aktie als Einstiegsgelegenheit ansehen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 290 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 290 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM5VDC9, wurde beim Aktienkurs von 286,00 Euro mit 1,13 - 1,14 Euro gehandelt.

Kann die Adidas-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 308 Euro ansteigen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 27.1.20), dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,20 Euro (+93 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 270,4525 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 270,4525 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GB5RR21, wurde beim Aktienkurs von 286,00 Euro mit 1,72 - 1,74 Euro taxiert.

Gelingt der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen wieder der Anstieg auf 308 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,75 Euro (+116 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 259,936 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 259,936 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ2A3Y8, wurde beim Aktienkurs von 286,00 Euro mit 2,62 - 2,63 Euro quotiert.

Bei einer Kurserholung der Adidas-Aktie auf 308 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,80 Euro (+83 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de