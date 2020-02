ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas vor den am 11. März erwarteten Quartalszahlen von 270 auf 310 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Neutral" belassen. Der Hauptgrund für sein neues Ziel seien die gestiegenen Bewertungen der Vergleichsunternehmen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Sportartikelhersteller Adidas sowie die gesamte Branche profitierten vom Wachstum in den Schwellenländern und dem Potenzial für interne Effizienzsteigerungen./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 08:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A1EWWW0

