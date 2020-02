HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ExxonMobil nach Zahlen von 67 auf 63 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien schwach und unterhalb der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Das wirtschaftliche Umfeld bleibe herausfordernd, so der Experte. Die Gaspreise sowie die Margen im Raffinerie- und Chemiegeschäft seien so niedrig wie schon lange nicht mehr. Auch werde es zunehmend schwieriger, Vermögenswerte zur Bezahlung der Dividende abzustoßen./kro/mis



ISIN: US30231G1022

