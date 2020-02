Traumhaus AG: Erfolgreicher Start in das neue GeschäftsjahrDGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Traumhaus AG: Erfolgreicher Start in das neue Geschäftsjahr03.02.2020 / 11:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Traumhaus AG: Erfolgreicher Start in das neue GeschäftsjahrPlanzahlen bei Grundstücksankäufen deutlich übertroffenWachstum nachhaltig gesichertWiesbaden, 03. Februar 2020. Die Traumhaus AG (WKN: A2NB7S) hat im vergangenen Geschäftsjahr den Grundstein für ihr weiteres dynamisches Wachstum gelegt. Das Unternehmen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 Liegenschaften im Wert von rund EUR 40 Mio. erwerben. "Wir haben uns in der Königsdisziplin Einkauf hervorragend entwickelt. Allein diese Areale spiegeln ein Entwicklungsvolumen von 419 Häusern und 128 Wohnungen wider", erklärt Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG. "Damit haben wir die zu realisierenden Einheiten im Vergleich zum Vorjahr um 30 % auf 1925 Einheiten erhöht", so Sinner weiter.Die erworbenen Liegenschaften liegen im Rhein-Main-Gebiet, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und in Berlin. "Mit unserem Konzept des bezahlbaren Wohnens stoßen wir sowohl bei Gemeinden als auch bei jungen Familien auf sehr positive Resonanz", so Sinner.Demzufolge konnte das Unternehmen auch im Geschäftsbereich Bauausführung gut ins neue Jahr starten. Aktuell sind bundesweit rund 441 Einheiten im Bau. Mit weiteren 130 Einheiten wird in Kürze begonnen. Zum Stichtag des Vorjahres waren 352 Einheiten im Bau. Bis zum Jahr 2022 plant das Unternehmen bis zu 600 Wohneinheiten pro Jahr zu bauen.Über das UnternehmenDie Traumhaus AG, gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.Ansprechpartner Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.deAnsprechpartner Public Relations Torsten Biallas, b-communication +49 89 4524 6970 / +49 172 4229605 t.biallas@b-communication.de03.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 966241Ende der Mitteilung DGAP News-Service966241 03.02.2020