Schlote Holding GmbH gewinnt Neuaufträge im Gesamtvolumen von ca. 52 Mio. Euro bis 2026DGAP-News: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Auftragseingänge Schlote Holding GmbH gewinnt Neuaufträge im Gesamtvolumen von ca. 52 Mio. Euro bis 202603.02.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Schlote Holding GmbH gewinnt Neuaufträge im Gesamtvolumen von ca. 52 Mio. Euro bis 2026* Ablösung von zwei hochverzinslichen Darlehen eines Finanzinvestors planmäßig erfolgtHarsum, 3. Februar 2020 - Die Schlote Holding GmbH blickt auf einen erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2020. Trotz des weiterhin anspruchsvollen Branchenumfelds konnten in den vergangenen Wochen mehrere Neuaufträge gewonnen werden, die überwiegend Getriebe- und Kupplungsgehäuse im Hybridbereich betreffen. Das Volumen über eine Gesamtlaufzeit bis 2026 beträgt über 550.000 Sets, was einem zusätzlichen Umsatz von ca. 52 Mio. Euro entspricht.Darüber hinaus ist es gelungen, bei einzelnen bestehenden Aufträgen deutliche Volumensteigerungen zu vereinbaren. Dadurch können Verschiebungen, die sich bei einzelnen Kunden aufgrund des herausfordernden Branchenumfelds ergeben, erfolgreich kompensiert werden.Bereits Ende 2019 konnte Schlote eine erhebliche nachhaltige Zinsersparnis für 2020 und die Folgejahre erzielen, indem wie geplant zwei hochverzinsliche Darlehen eines Finanzinvestors abgelöst wurden. Die dafür erforderlichen Mittel stammten aus der erfolgreichen Vollplatzierung der Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) im Volumen von 25 Mio. Euro im November 2019. Vor diesem Hintergrund sieht sich Schlote gut gerüstet für das anspruchsvolle Jahr 2020.IR-Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 889690625 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de03.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schlote Holding GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 31177 Harsum Deutschland Telefon: +49 (0)5127/971-0 E-Mail: info@schlote.com Internet: www.schlote-gruppe.com ISIN: DE000A2YN256 WKN: A2YN25 EQS News ID: 966239Ende der Mitteilung DGAP News-Service966239 03.02.2020