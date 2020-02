Hamburg (ots) - Stefan Setzkorn, Geschäftsführer und Kreativchef, verlässt Mitte des Jahres auf eigenen Wunsch die Agentur, steht dem Unternehmen zunächst jedoch weiter als beratender Kreativer zur Seite. Marius Darschin, seit Mitte des Jahres 2019 ebenfalls Geschäftsführer bei Honey, übernimmt allein die Führung der TERRITORY-Tochter.Honey wurde Ende 2016 von Stefan Kolle (Kolle Rebbe) und Soheil Dastyari (TERRITORY) ins Leben gerufen. Ab Mitte 2017 baute Stefan Setzkorn als Geschäftsführer die neu gegründete Agentur mit dem Schwerpunkt Content Campaigning auf und weiter aus. Mit namhaften Kunden und erfolgreichen Projekten wie Deutsche Bank, Lemonaid, Bosch, Carlsberg, Ferrero, Item m6 und 25hours Hotel Company verschaffte er Honey schnell eine hohe Reputation im Markt.Für Arbeiten wie PalaisPopulaire (Deutsche Bank), Lemonaid vs. Lidl (Lemonaid), BOA im Späti (G+J), LastHoney (Mellifera) und die G20 Trump Suite (25hours Hotel Company) wurde Honey mehrfach mit Gold ausgezeichnet und steht im aktuellen nationalen Kreativranking auf Platz 21. Aktuell setzt die Agentur in Kampagnen etwa für Lemonaid, Ecover und REWE Pro Planet verstärkt auf die Themen Nachhaltigkeit sowie Haltung und Meinung von Marken."Stefan hat das Profil von Honey über die Jahre entscheidend geprägt. Seine Kampagnen haben eine ganz eigene Handschrift - sie sind medienübergreifend konzipiert, ermöglichen ein genaues Agenda-Setting und entfalten auf allen Kanälen große Reichweite. Damit hat er Honey als eine der führenden Kreativ-Adressen etabliert. Für die tolle Zusammenarbeit möchte ich mich ganz herzlich bei Stefan bedanken", so Sandra Harzer-Kux, Sprecherin der TERRITORY-Geschäftsführung.Stefan Setzkorn: "Honey als neue Agenturmarke zu etablieren und gemeinsam mit Kolle Rebbe, TERRITORY und dem gesamten Bertelsmann-Netzwerk zusammenzuarbeiten, war eine inspirierende Erfahrung. Ich bedanke mich für die tolle Zeit. Jetzt möchte ich wieder etwas Neues schaffen."Unter der Führung von Marius Darschin wird die Agentur ihre Positionierung weiter schärfen und insbesondere den Bereich der haltungsbezogenen Kommunikation weiter ausbauen - also Kommunikationslösungen etablieren, die aktualitätsbezogen die Disziplinen Content Marketing, PR und Live-Kommunikation kanalübergreifend über wirksames Storytelling verzahnen.Über TERRITORYAls Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".Wenn Sie künftig keine Pressemitteilungen von TERRITORY mehr erhalten möchten, antworten Sie bitte mit "abbestellen". Vielen Dank.Pressekontakt:Anke Worringenworringen.anke@territory.de040 / 3703 5195Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57966/4509368